Россияне завоевали бронзу ЧЕ в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 м

Победу одержал польский квартет в составе Виктора Глазунова, Петра Кулеты, Томаша Барняка и Марцина Гжибовского, показавший время 3 минуты и 20,536 секунды. Вторыми стали немцы Конрат Шнайбер, Себастьян Брендель, Штефан Кирай и Ян Вандрей (+1,312). Россияне уступили лидерам 1,368 секунды.

Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате Европы. Ранее были завоеваны серебро и две бронзы. Шамшурин стал третьим в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров, теперь у него две медали на турнире.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.