Каноист Шамшурин завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 1000 м
Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве (Болгария) в заезде
каноэ-одиночек на 1000 метров.
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Победил немец Себастьян Брендель, а второе место занял чех Мартин Фукса.
Среди байдарочниц в заезде на 1000 метров первенствовала венгерка Дора Бодони, а россиянка Вера Собетова финишировала седьмой.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария
Мужчины.
1. Себастьян Брендель (Германия) — 3.51,671.
2. Мартин Фукса (Чехия) — 3.53,667.
3. Кирилл Шамшурин (Россия) — 3.55,171.
Женщины.
1. Дора Бодони (Венгрия) — 3.57,984.
2. Бета Миколайчик (Польша) — 3.59,744.
3. Рэйчел Кауторн (Великобритания) — 4.00,264…
7. Вера Собетова (Россия) — 4.04,676.
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