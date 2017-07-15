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15 июля 2017, 11:32 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Каноист Шамшурин завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 1000 м

Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве (Болгария) в заезде каноэ-одиночек на 1000 метров.

Россиянин Кирилл <span class=error>Шамшурин</span> завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в <span class=error>Пловдиве</span> (Болгария) в заезде <nobr>каноэ-одиночек</nobr> на 1000 метров. Увеличить
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Победил немец Себастьян Брендель, а второе место занял чех Мартин Фукса.

Среди байдарочниц в заезде на 1000 метров первенствовала венгерка Дора Бодони, а россиянка Вера Собетова финишировала седьмой.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м
1. Себастьян Брендель (Германия) — 3.51,671.
2. Мартин Фукса (Чехия) — 3.53,667.
3. Кирилл Шамшурин (Россия) — 3.55,171.

Женщины. Байдарка-одиночка, 1000 м
1. Дора Бодони (Венгрия) — 3.57,984.
2. Бета Миколайчик (Польша) — 3.59,744.
3. Рэйчел Кауторн (Великобритания) — 4.00,264…
7. Вера Собетова (Россия) — 4.04,676.
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