CAS подтвердил решение ICF дисквалифицировать Тарновского и лишить его медали ОИ-2016
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского и подтвердил решение Международной федерации гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировать спортсмена на 4 года за допинг, а также лишить его бронзовой медали Игр в Рио-де-Жанейро, сообщается в пресс-релизе CAS.
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ICF в конце января дисквалифицировала Тарновского на четыре года и лишила его бронзы, завоеванной в Рио на дистанции 1000 м в
В своей апелляции Тарновский утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм с пищевой добавкой, однако в CAS посчитали, что спортсмен не смог доказать отсутствие намерений в употреблении допинга.
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