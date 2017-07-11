CAS подтвердил решение ICF дисквалифицировать Тарновского и лишить его медали ОИ-2016

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ICF в конце января дисквалифицировала Тарновского на четыре года и лишила его бронзы, завоеванной в Рио на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке, за применение запрещенных препаратов. Четвертым в олимпийском финале финишировал россиянин Илья Штокалов. Впоследствии сторона Тарновского, все результаты которого с 8 июля 2016 года были аннулированы, подала апелляцию в CAS.

В своей апелляции Тарновский утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм с пищевой добавкой, однако в CAS посчитали, что спортсмен не смог доказать отсутствие намерений в употреблении допинга.