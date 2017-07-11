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11 июля 2017, 19:11 | Водные: Гребля | Р-Спорт

CAS подтвердил решение ICF дисквалифицировать Тарновского и лишить его медали ОИ-2016

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского и подтвердил решение Международной федерации гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировать спортсмена на 4 года за допинг, а также лишить его бронзовой медали Игр в Рио-де-Жанейро, сообщается в пресс-релизе CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея <span class=error>Тарновского</span> и подтвердил решение Международной федерации гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировать спортсмена на 4 года за допинг а также лишить его бронзовой медали Игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> CAS. Увеличить
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ICF в конце января дисквалифицировала Тарновского на четыре года и лишила его бронзы, завоеванной в Рио на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке, за применение запрещенных препаратов. Четвертым в олимпийском финале финишировал россиянин Илья Штокалов. Впоследствии сторона Тарновского, все результаты которого с 8 июля 2016 года были аннулированы, подала апелляцию в CAS.

В своей апелляции Тарновский утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм с пищевой добавкой, однако в CAS посчитали, что спортсмен не смог доказать отсутствие намерений в употреблении допинга.
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Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CAS

Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CAS

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский каноист Илья Штокалов получит бронзовую медаль летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию молдавского гребца Сергея Тарновского на решение о его четырехлетней дисквалификации. Решение опубликовано на официальном сайте суда.
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