Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CAS

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Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Тарновский опротестовал решение в CAS. В суде, в свою очередь, сделали вывод, что ему не удалось доказать свою невиновность. Все результаты молдаванина, начиная с 8 июля 2016 года, аннулированы, в том числе третье место Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в заезде на 1000 метров.

Таким образом, бронзовая награда Олимпиады-2016 перейдет к Штокалову, финишировавшему в том заезде четвертым. По итогам фотофиниша гонки третий результат присудили Тарновскому, который показал время 4 минуты 00,852 секунды, Штокалов занял четвертое место со временем 4.00,963. Золотую медаль выиграл немец Себастьян Брендель, серебряную — бразилец Исакияс Кейрош.