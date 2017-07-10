Новгородские гребцы завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы

Дарья Лукина выиграла шесть заездов из семи: в женской десятке (на дистанциях 200, 500, 2000 м), в смешанной десятке (200 м) и смешанной двадцатке (200 и 500 м).

Харитон Иванов завоевал десять золотых медалей: в мужской десятке (на дистанциях 200, 500 и 2000 метров), в смешанной десятке (200, 500 и 2000 м), в мужской двадцатке (200 и 500 м), в смешанной двадцатке (200 и 500 м). Кроме того, Иванов получил бронзовую медаль в мужской двадцатке на дистанции два километра.

Напомним, в прошлом году Лукина стала 6-кратной чемпионкой мира, Иванов — 2-кратным чемпионом мира по гребле на лодках «дракон».