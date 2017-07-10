Новгородские гребцы завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы
На чемпионате на лодках «дракон», который завершился 9 июля в городе Сегед (Венгрия) спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Дарья Лукина и Харитон Иванов завоевали 16 золотых медалей. Как сообщили ИА REGNUM в
пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту, воспитанники олимпийской чемпионки 1976 года Нины Трофимовой выступали в составах различных экипажей российской сборной.
Дарья Лукина выиграла шесть заездов из семи: в женской десятке (на дистанциях 200, 500, 2000 м), в смешанной десятке (200 м) и смешанной двадцатке (200 и 500 м).
Харитон Иванов завоевал десять золотых медалей: в мужской десятке (на дистанциях 200, 500 и 2000 метров), в смешанной десятке (200, 500 и 2000 м), в мужской двадцатке (200 и 500 м), в смешанной двадцатке (200 и 500 м). Кроме того, Иванов получил бронзовую медаль в мужской двадцатке на дистанции два километра.
Напомним, в прошлом году Лукина стала 6-кратной чемпионкой мира, Иванов — 2-кратным чемпионом мира по гребле на лодках «дракон».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter