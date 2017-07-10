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10 июля 2017, 11:56 | Водные: Гребля | ИА REGNUM

Новгородские гребцы завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы

На чемпионате на лодках «дракон», который завершился 9 июля в городе Сегед (Венгрия) спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Дарья Лукина и Харитон Иванов завоевали 16 золотых медалей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту, воспитанники олимпийской чемпионки 1976 года Нины Трофимовой выступали в составах различных экипажей российской сборной.

Дарья Лукина выиграла шесть заездов из семи: в женской десятке (на дистанциях 200, 500, 2000 м), в смешанной десятке (200 м) и смешанной двадцатке (200 и 500 м).

Харитон Иванов завоевал десять золотых медалей: в мужской десятке (на дистанциях 200, 500 и 2000 метров), в смешанной десятке (200, 500 и 2000 м), в мужской двадцатке (200 и 500 м), в смешанной двадцатке (200 и 500 м). Кроме того, Иванов получил бронзовую медаль в мужской двадцатке на дистанции два километра.

Напомним, в прошлом году Лукина стала 6-кратной чемпионкой мира, Иванов — 2-кратным чемпионом мира по гребле на лодках «дракон».
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26 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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