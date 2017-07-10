Белорус Станислав Щербаченя стал третьим на этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Станислав Щербаченя занял третье место на этапе Кубка мира по академической гребле в швейцарском Люцерне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В финальном заезде первую часть дистанции длиной 2000 м он провел шестым, однако уже на отметке 1500 м вышел на четвертую позицию. В финишном створе Станиславу Щербачене удалось опередить швейцарца Нико Сталберга и занять третье место — 6 мин 55,00 сек. Первым стал новозеландец Роберт Мэнсон — 6 мин 49,08 сек. Серебряную награду завоевал кубинец Анхель Родригес Фурнье — 6 мин 52,94 сек.
Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен выступила в финале турнира в Люцерне и заняла пятое место — 7 мин 42,89 сек. В медальном заезде в
Главный старт сезона в академической гребле — чемпионат мира, который пройдет с 23 сентября по 1 октября в Сарасоте (США).
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