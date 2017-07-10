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10 июля 2017, 10:36 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорус Станислав Щербаченя стал третьим на этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Станислав Щербаченя занял третье место на этапе Кубка мира по академической гребле в швейцарском Люцерне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>10 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорус Станислав Щербаченя занял третье место на этапе Кубка мира по академической гребле в швейцарском Люцерне сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В финальном заезде первую часть дистанции длиной 2000 м он провел шестым, однако уже на отметке 1500 м вышел на четвертую позицию. В финишном створе Станиславу Щербачене удалось опередить швейцарца Нико Сталберга и занять третье место — 6 мин 55,00 сек. Первым стал новозеландец Роберт Мэнсон — 6 мин 49,08 сек. Серебряную награду завоевал кубинец Анхель Родригес Фурнье — 6 мин 52,94 сек.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен выступила в финале турнира в Люцерне и заняла пятое место — 7 мин 42,89 сек. В медальном заезде в лодках-одиночках не было равных Жаннин Гмелин из Швейцарии — 7 мин 25,22 сек. Наиболее высокий результат в текущем сезоне Екатерина Карстен показала на майском чемпионате Европы в чешской Рачице, где с результатом 7 мин 34,92 сек завоевала серебряную награду.

Главный старт сезона в академической гребле — чемпионат мира, который пройдет с 23 сентября по 1 октября в Сарасоте (США).

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