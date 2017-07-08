Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/30325934/
8 июля 2017, 20:13 | Водные: Гребля | ТАСС

Российские гребцы завоевали два серебра на этапе Кубка мира в Швейцарии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле завоевала две серебряные медали на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Люцерне.

Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в легковесной безрульной двойке, показав время 6 минут и 36,280 секунды. Золото в активе ирландцев Марка О’Донована и Шейна О’Дрисколла, опередивших россиян на 2,28 секунды. Третьими стали гребцы из Бразилии Виллиан Жиареттон и Шавьер Вела (+3,5 секунды).

Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали серебро в заезде легковесных четверок без рулевого со временем 5 минут 54,510 секунды. Первое место занял квартет из Италии, опередив россиян на 0,67 секунды. Третьей стала немецкая четверка (+4,68).

Этап Кубка мира в Люцерне завершится в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

26 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июля

Мутко пожелал футболистам "Спартака" удачи в новом сезоне

Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при

Француз Кальмежан выиграл восьмой этап "Тур де Франс"