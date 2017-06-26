Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Наиболее высокого результата в прошедших соревнованиях добились в байдарке-четверке Алексей Мисюченко, Юрий Ткачев, Кирилл Никитин, Илья Федоренков, атлеты первыми пересекли финишную ленту на дистанции 1000 м. Отличились и девушки, на дистанции 200 м в каноэ-двойке Дарина Солоненко и Ольга Климова стали первыми. Золотые награды в одиночном заезде в каноэ на дистанции 1000 и 500 м завоевал белорус Григорий Майсюк. Также на первую ступень пьедестала поднялись наши спортсмены Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов, которые оказались сильнейшими в заезде на байдарке-двойке на 500 м.

Всего в копилке белорусской сборной 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи приняли 860 спортсменов из 37 стран Старого Света.