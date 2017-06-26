Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
26 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее высокого результата в прошедших соревнованиях добились в
Всего в копилке белорусской сборной 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи приняли 860 спортсменов из 37 стран Старого Света.
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