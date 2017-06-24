Французский арбитр пытался дисквалифицировать белорусских гребцов на юниорском ЧЕ в Белграде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации директора Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта Сергея Хмелькова, после заезда каноэ-двойки в составе Александра Гатальского и Дениса Потапенко (они финишировали вторыми) на табло появилась надпись о дисквалификации белорусского экипажа.

«Как выяснилось, такое решение принял французский арбитр, выступающий на соревнованиях в роли заместителя главного судьи чемпионата. Протест, который подала белорусская делегация, француз отклонил, сославшись на то, что в протоколе зафиксировано смещение с траектории и заезд на другую дорожку. Тем не менее руководитель белорусской делегации подал повторный протест, настояв на пересмотре решения французского арбитра, что и было сделано главным судьей соревнований Элли Мюллер из Нидерландов. Ее вердикт был однозначным — белорусы завоевали серебряную награду заслуженно и по правилам», — рассказали в Минспорта.

Всего на данный момент белорусские спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые). На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Алексей Мисюченко, Юрий Ткачев, Кирилл Никитин, Илья Федоренков, победившие в байдарке-четверке на 1000 м, а также в каноэ-одиночке Григорий Майсюк на 1000 м.