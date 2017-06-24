Французский арбитр пытался дисквалифицировать белорусских гребцов на юниорском ЧЕ в Белграде
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский арбитр пытался дисквалифицировать белорусских гребцов на проходящем в Белграде юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
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По информации директора Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта Сергея Хмелькова, после заезда
«Как выяснилось, такое решение принял французский арбитр, выступающий на соревнованиях в роли заместителя главного судьи чемпионата. Протест, который подала белорусская делегация, француз отклонил, сославшись на то, что в протоколе зафиксировано смещение с траектории и заезд на другую дорожку. Тем не менее руководитель белорусской делегации подал повторный протест, настояв на пересмотре решения французского арбитра, что и было сделано главным судьей соревнований Элли Мюллер из Нидерландов. Ее вердикт был однозначным — белорусы завоевали серебряную награду заслуженно и по правилам», — рассказали в Минспорта.
Всего на данный момент белорусские спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые). На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Алексей Мисюченко, Юрий Ткачев, Кирилл Никитин, Илья Федоренков, победившие в
Инцидент в Белграде с попыткой дисквалификации каноистов в белорусской команде связывают с событиями прошлого года по отстранению мужской сборной от участия в Олимпийских играх. В апреле 2016-го на сборе во Франции команда подверглась обыску, который был санкционирован французскими властями. Факт применения запрещенных препаратов атлетами доказан не был, но белорусская команда на Игры в Рио все же не поехала. В январе 2017-го Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF)
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