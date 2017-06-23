Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/30170221/
23 июня 2017, 15:23 | Водные: Гребля | ТАСС

Янина отбыла дисквалификацию и выступит на этапе КМ по академической гребле

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Анастасия Янина отбыла дисквалификацию за неспортивное поведение и вошла в состав сборной России по академической гребле на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Федерации гребного спорта России (ФГСР) Иван Пучков.

В начале мая по решению президиума федерации Янина была отстранена от соревнований на два месяца из-за неподобающего поведения на церемонии награждения Кубка ФГСР.

23-летняя спортсменка на этапе КМ вместе с Анастасией Лебедевой выступит в соревнованиях женских двоек (легкий вес).

На этапе Кубка мира, который пройдет в швейцарской Лозанне с 7 по 9 июля, сборная России выступит в 11 классах. Всего в состав национальной сборной, помимо Яниной и Лебедевой, вошло 35 человек.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России

Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК "Зоркий"

Петербургский ВК "Зенит" заменит краснодарское "Динамо" в чемпионате России сезона-2017/18