Янина отбыла дисквалификацию и выступит на этапе КМ по академической гребле

В начале мая по решению президиума федерации Янина была отстранена от соревнований на два месяца из-за неподобающего поведения на церемонии награждения Кубка ФГСР.

23-летняя спортсменка на этапе КМ вместе с Анастасией Лебедевой выступит в соревнованиях женских двоек (легкий вес).

На этапе Кубка мира, который пройдет в швейцарской Лозанне с 7 по 9 июля, сборная России выступит в 11 классах. Всего в состав национальной сборной, помимо Яниной и Лебедевой, вошло 35 человек.