Стал известен состав сборной России на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Соревнования пройдут 14—16 июля.
Гребля на байдарка и каноэ. Состав сборной России на чемпионат Европы. Пловдив Байдарка-одиночка на 200 м — Евгений Луканцов, Елена Анюшина. Каноэ-одиночка на 200 м — Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко. Байдарка-двойка на 200 м — Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко; Вера Собетова, Наталья Подольская. Каноэ-двойка на 200 м — Александр Коваленко, Иван Штыль. Байдарка-одиночка на 500 м — Роман Аношкин, Елена Анюшина. Каноэ-одиночка на 500 м — Илья Штокалов. Байдарка-двойка на 500 м — Владислав Блинцов, Олег Гусев; Елена Анюшина, Кира Степанова. Каноэ-двойка на 500 м — Виктор Мелантьев, Иван Штыль; Олеся Ромасенко, Ирина Андреева. Байдарка-одиночка на 1000 м — Роман Аношкин, Светлана Черниговская. Каноэ-одиночка на 1000 м — Кирилл Шамшурин. Байдарка-двойка на 1000 м — Максим Спесивцев, Олег Синявин; Варвара Баранова, Арина Аношкина. Каноэ-двойка на 1000 м — Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь. Байдарка-четвёрка на 1000 м — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин. Каноэ-четвёрка на 1000 м — Алексей Бовдурец, Владимир Федосенко, Рамиль Алимов, Иван Дубовой. Байдарка-одиночка на 5000 м — Николай Червов, Юлиана Салахова. Каноэ-одиночка на 5000 м — Леонид Тильш. Байдарка-четвёрка на 500 м — Виталий Ершов, Владислав Блинцов, Артём Кузахметов, Олег Гусев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter