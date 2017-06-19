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19 июня 2017, 9:38 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

По итогам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Москве определился состав сборной России на чемпионат Европы в Пловдиве (Болгария).

По итогам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Москве определился состав сборной России на чемпионат Европы в <span class=error>Пловдиве</span> (Болгария). Увеличить
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Соревнования пройдут 14—16 июля.

Гребля на байдарка и каноэ. Состав сборной России на чемпионат Европы. Пловдив
Байдарка-одиночка на 200 м — Евгений Луканцов, Елена Анюшина.
Каноэ-одиночка на 200 м — Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко.
Байдарка-двойка на 200 м — Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко; Вера Собетова, Наталья Подольская.
Каноэ-двойка на 200 м — Александр Коваленко, Иван Штыль.
Байдарка-одиночка на 500 м — Роман Аношкин, Елена Анюшина.
Каноэ-одиночка на 500 м — Илья Штокалов.
Байдарка-двойка на 500 м — Владислав Блинцов, Олег Гусев; Елена Анюшина, Кира Степанова.
Каноэ-двойка на 500 м — Виктор Мелантьев, Иван Штыль; Олеся Ромасенко, Ирина Андреева.
Байдарка-одиночка на 1000 м — Роман Аношкин, Светлана Черниговская.
Каноэ-одиночка на 1000 м — Кирилл Шамшурин.
Байдарка-двойка на 1000 м — Максим Спесивцев, Олег Синявин; Варвара Баранова, Арина Аношкина.
Каноэ-двойка на 1000 м — Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь.
Байдарка-четвёрка на 1000 м — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин.
Каноэ-четвёрка на 1000 м — Алексей Бовдурец, Владимир Федосенко, Рамиль Алимов, Иван Дубовой.
Байдарка-одиночка на 5000 м — Николай Червов, Юлиана Салахова.
Каноэ-одиночка на 5000 м — Леонид Тильш.
Байдарка-четвёрка на 500 м — Виталий Ершов, Владислав Блинцов, Артём Кузахметов, Олег Гусев.
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