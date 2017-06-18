Определился состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ на ЧЕ в Пловдиве

Согласно системе отбора, победители финальных заездов, за исключением женской байдарки-четверки, завоевали право войти в состав сборной, которая будет представлять Россию на чемпионате Европы. К ним присоединились победители квалификационного заезда в новом олимпийском виде программы байдарка-четверка 500 метров мужчины, прошедшего в рамках чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет в Пловдиве с 14 по 16 июля.

Согласно результатам чемпионами России-2017, состав выглядит следующим образом:

байдарка-одиночка на дистанции 200 метров мужчины — Евгений Луканцов,

байдарка-одиночка 200 м женщины — Елена Анюшина,

каноэ-одиночка 200 м мужчины — Алексей Коровашков,

каноэ-одиночка 200 м женщины — Олеся Ромасенко;.

байдарка-двойка 200 м мужчины — Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко,

байдарка-двойка 200 м женщины — Вера Собетова, Наталья Подольская,

каноэ-двойка 200 м мужчины — Александр Коваленко, Иван Штыль;.

байдарка-одиночка 500 м мужчины — Роман Аношкин,

байдарка-одиночка 500 м женщины — Елена Анюшина,

каноэ-одиночка 500 м мужчины — Илья Штокалов;.

байдарка-двойка 500 м мужчины — Владислав Блинцов, Олег Гусев,

байдарка-двойка 500 м женщины — Елена Анюшина, Кира Степанова,

каноэ-двойка 500 м мужчины — Виктор Мелантьев, Иван Штыль,

каноэ-двойка 500 м женщины — Олеся Ромасенко, Ирина Андреева;.

байдарка-одиночка 1000 м мужчины — Роман Аношкин, Елена Анюшина (Россия).

байдарка-одиночка 1000 м женщины — Светлана Черниговская,

каноэ-одиночка 1000 м мужчины — Кирилл Шамшурин,

байдарка-двойка 1000 м мужчины — Максим Спесивцев, Олег Синявин,

байдарка-двойка 1000 м женщины — Варвара Баранова, Арина Аношкина,

каноэ-двойка 1000 м мужчины — Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь,

байдарка-четверка 1000 м мужчины — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин,

каноэ-четверка 1000 м мужчины — Алексей Бовдурец, Владимир Федосенко, Рамиль Алимов, Иван Дубовой;.

байдарка-одиночка 5000 м мужчины — Николай Червов,

байдарка-одиночка 5000 м женщины — Юлиана Салахова,

каноэ-одиночка 5000 м мужчины — Леонид Тильш;.

Победители квалификационного заезда: