Илья Штокалов победил в каноэ-одиночке на 500 м на чемпионате России
Бронзовый призер Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро Илья Штокалов стал победителем соревнований в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве.
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В финале в воскресенье Штокалов опередил Леонида Тильша и Артема Проня, которые стали вторым и третьим соответственно.
Победители в других дисциплинах выглядят следующим образом:
мужчины — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин (все —
женщины — Елена Анюшина (байдарка-одиночка на 200 м), Олеся Ромасенко (каноэ-одиночка на 200 м), Вера Собетова, Наталья Подольская (обе —
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