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18 июня 2017, 22:48 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Илья Штокалов победил в каноэ-одиночке на 500 м на чемпионате России

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Илья Штокалов стал победителем соревнований в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве.

Бронзовый призер Олимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> Илья <span class=error>Штокалов</span> стал победителем соревнований в <nobr>каноэ-одиночке</nobr> на дистанции 500 метров на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве. Увеличить
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В финале в воскресенье Штокалов опередил Леонида Тильша и Артема Проня, которые стали вторым и третьим соответственно.

Победители в других дисциплинах выглядят следующим образом:

мужчины — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин (все — байдарка-четверка на 1000 м), Алексей Бовдурец, Владимир Федосенко, Рамиль Алимов, Иван Дубовой (все — каноэ-четверка на 1000 м), Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь (оба — каноэ-двойка на 1000 м), Евгений Луканцов (байдарка-одиночка на 200 м), Александр Коваленко, Иван Штыль (оба — каноэ-двойка на 200 м), Роман Аношкин (байдарка-одиночка на 500 м), Леонид Тильш (каноэ-одиночка на 5000 м), Николай Червов (байдарка-одиночка на 5000 м);.

женщины — Елена Анюшина (байдарка-одиночка на 200 м), Олеся Ромасенко (каноэ-одиночка на 200 м), Вера Собетова, Наталья Подольская (обе — байдарка-двойка на 200 м), Варвара Баранова, Анастасия Невская, Светлана Черниговская, Арина Аношкина (все — байдарка-четверка на 500 м), Варвара Баранова, Арина Аношкина (обе — байдарка-двойка на 1000 м), Юлиана Салахова (байдарка-одиночка на 5000 м).
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