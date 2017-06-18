Илья Штокалов победил в каноэ-одиночке на 500 м на чемпионате России

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В финале в воскресенье Штокалов опередил Леонида Тильша и Артема Проня, которые стали вторым и третьим соответственно.

Победители в других дисциплинах выглядят следующим образом:

мужчины — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин (все — байдарка-четверка на 1000 м), Алексей Бовдурец, Владимир Федосенко, Рамиль Алимов, Иван Дубовой (все — каноэ-четверка на 1000 м), Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь (оба — каноэ-двойка на 1000 м), Евгений Луканцов (байдарка-одиночка на 200 м), Александр Коваленко, Иван Штыль (оба — каноэ-двойка на 200 м), Роман Аношкин (байдарка-одиночка на 500 м), Леонид Тильш (каноэ-одиночка на 5000 м), Николай Червов (байдарка-одиночка на 5000 м);.