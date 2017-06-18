Харитонова стала 23-й в байдарках-одиночках на этапе КМ по гребному слалому
Россиянка Маргарита Харитонова стала 23-й в соревнованиях
байдарок-одиночек на первом этапе Кубка мира по гребному слалому в Чехии.
Победу одержала испанка Майален Чурро. У мужчин на
Гребной слалом. Кубок мира. Первый этап. Прага, Чехия
Мужчины.
1. Сидерис Тасиадис (Германия) — 100,36.
2. Матей Бенуш (Словакия) — 101,88.
3. Рафаэлло Ивальди (Италия) — 101,91…
24. Кирилл Сеткин (Россия) — 113,80…
31. Николай Шклярук (Россия) — 91,02…
41. Анвар Клевлеев (Россия) — 93,04.
Женщины.
1. Майален Чурро (Испания) — 104,68.
2. Кимберли Вудс (Великобритания) — 104,92.
3. Рикарда Функ (Германия) — 108,06…
23. Марта Харитонова (Россия) — 125,32.
24. Екатерина Перова (Россия) — 130,55…
27. Александра Перова (Россия) — 171,75.
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