Коваленко и Штыль выиграли заплыв на 200 м на байдарке-двойке на ЧР по Москве

На дистанции 1000 м в каноэ-двойках равных не было Виктору Мелантьеву и Владиславу Чеботарю, а у женщин 200 м на байдарке-двойке быстрее всех преодолели



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Мужчины. 1000 м. Каноэ-двойка



1. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь — 3.33,83.

2. Кирилл Шамшурин/Илья Первухин — 3.33,85.

3. Михаил Павлов/Павел Петров — 3.42,27.



200 м. Каноэ-двойка



1. Александр Коваленко/Иван Штыль — 35,49.

2. Николай Липкин/Данила Карпов — 36,05.

3. Алексей Коровашков/Николай Мелешников — 36,25.



Женщины. 200 м. Байдарка-двойка



1. Наталья Подольская/Вера Собетова — 37,92.

2. Кира Степанова/Елена Терехова — 37,93.

3. Кристина Полежай/Светлана Барабошкина — 38,62.