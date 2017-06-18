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18 июня 2017, 14:27 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Коваленко и Штыль выиграли заплыв на 200 м на байдарке-двойке на ЧР по Москве

Александр Коваленко и Иван Штыль одержали победу на дистанции 200 м на байдарке-двойке на чемпионате России по гребле, который проходит в Москве.

На дистанции 1000 м в каноэ-двойках равных не было Виктору Мелантьеву и Владиславу Чеботарю, а у женщин 200 м на байдарке-двойке быстрее всех преодолели

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 1000 м. Каноэ-двойка

1. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь — 3.33,83.
2. Кирилл Шамшурин/Илья Первухин — 3.33,85.
3. Михаил Павлов/Павел Петров — 3.42,27.

200 м. Каноэ-двойка

1. Александр Коваленко/Иван Штыль — 35,49.
2. Николай Липкин/Данила Карпов — 36,05.
3. Алексей Коровашков/Николай Мелешников — 36,25.

Женщины. 200 м. Байдарка-двойка

1. Наталья Подольская/Вера Собетова — 37,92.
2. Кира Степанова/Елена Терехова — 37,93.
3. Кристина Полежай/Светлана Барабошкина — 38,62.
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