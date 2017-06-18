Байдарочник Аношкин победил на ЧР в Москве на дистанции 500 м

На дистанции 500 м в байдарке-одиночке победил призёр Олимпийских игр Роман Аношкин, на 1000 м — Светлана Черниговская, на 200 м — Евгений Луканцов и Елена Анюшина. В каноэ-одиночке на 500 м лучшим стал Илья Штокалов, на 200 м — Олеся Ромасенко.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Мужчины. 500 м. Байдарка-одиночка

1. Роман Аношкин — 1.36,59.

2. Максим Спесивцев — 1.38,32.

3. Игорь Калашников — 1.38,42.

Каноэ-одиночка

1. Илья Штокалов — 1.49,04.

2. Леонид Тильш — 1.49,15.

3. Артём Пронь — 1.49,38. 200 м.

Байдарка-одиночка

1. Евгений Луканцов — 34,56.

2. Юрий Постригай — 34,83.

3. Александр Дьяченко — 34,97.



Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка

1. Светлана Черниговская — 4.05,89.

2. Юлия Качалова — 4.06,07.

3. Вера Собетова — 4.06,57.

200 м. Байдарка-одиночка

1. Елена Анюшина — 39,97.

2. Наталья Подольская — 40,23.

3. Анастасия Панченко — 41,71.

Каноэ-одиночка

1. Олеся Ромасенко — 45,75.

2. Ксения Курач — 47,20.

3. Ирина Андреева — 47,69.