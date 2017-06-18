Байдарочник Аношкин победил на ЧР в Москве на дистанции 500 м
В Москве продолжается чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
На дистанции 500 м в
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 500 м. Байдарка-одиночка
1. Роман Аношкин — 1.36,59.
2. Максим Спесивцев — 1.38,32.
3. Игорь Калашников — 1.38,42.
Каноэ-одиночка
1. Илья Штокалов — 1.49,04.
2. Леонид Тильш — 1.49,15.
3. Артём Пронь — 1.49,38. 200 м.
Байдарка-одиночка
1. Евгений Луканцов — 34,56.
2. Юрий Постригай — 34,83.
3. Александр Дьяченко — 34,97.
Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка
1. Светлана Черниговская — 4.05,89.
2. Юлия Качалова — 4.06,07.
3. Вера Собетова — 4.06,57.
200 м. Байдарка-одиночка
1. Елена Анюшина — 39,97.
2. Наталья Подольская — 40,23.
3. Анастасия Панченко — 41,71.
Каноэ-одиночка
1. Олеся Ромасенко — 45,75.
2. Ксения Курач — 47,20.
3. Ирина Андреева — 47,69.
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