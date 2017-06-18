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18 июня 2017, 14:08 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Байдарочник Аношкин победил на ЧР в Москве на дистанции 500 м

В Москве продолжается чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

На дистанции 500 м в байдарке-одиночке победил призёр Олимпийских игр Роман Аношкин, на 1000 м — Светлана Черниговская, на 200 м — Евгений Луканцов и Елена Анюшина. В каноэ-одиночке на 500 м лучшим стал Илья Штокалов, на 200 м — Олеся Ромасенко.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 500 м. Байдарка-одиночка
1. Роман Аношкин — 1.36,59.
2. Максим Спесивцев — 1.38,32.
3. Игорь Калашников — 1.38,42.

Каноэ-одиночка
1. Илья Штокалов — 1.49,04.
2. Леонид Тильш — 1.49,15.
3. Артём Пронь — 1.49,38. 200 м.

Байдарка-одиночка
1. Евгений Луканцов — 34,56.
2. Юрий Постригай — 34,83.
3. Александр Дьяченко — 34,97.

Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка
1. Светлана Черниговская — 4.05,89.
2. Юлия Качалова — 4.06,07.
3. Вера Собетова — 4.06,57.

200 м. Байдарка-одиночка
1. Елена Анюшина — 39,97.
2. Наталья Подольская — 40,23.
3. Анастасия Панченко — 41,71.

Каноэ-одиночка
1. Олеся Ромасенко — 45,75.
2. Ксения Курач — 47,20.
3. Ирина Андреева — 47,69.
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