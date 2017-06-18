Российские гребцы завоевали серебро и бронзу на старте этапа Кубка мира в Польше

Алексей Чувашев занял второе место в заезде одиночек на 2000 м с результатом 9.56,08 секунды. Победу одержал украинец Роман Полянский (9.47,15). Третьим стал поляк Ярослав Кайлинг (10.17,87).

Бронза в активе Евгения Борисова и Ольги Кононовой в заезде смешанных парных двоек на 2000 м — 9.16,21 секунды. Первое место заняли немцы Юлиане Блаесс и Тино Количер (7.48,15), второе — представители Австрии Йоханна Бейер и Райнер Пуц (7.57,17).