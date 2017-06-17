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17 июня 2017, 21:37 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Россияне взяли серебро и бронзу в 1-й день этапа КМ по академической гребле в Польше

Российские гребцы завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали в первый день второго этапа Кубка мира по академической гребле, который проходит в польской Познани.

Российские гребцы завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали в первый день второго этапа Кубка мира по академической гребле который проходит в польской Познани. Увеличить
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Россиянин Алексей Чувашев стал в субботу вторым в заезде одиночек на 2000 м со временем 9 минут 56,08 секунды. Победителем заезда стал украинец Роман Полянский (9.47,15), третье место занял поляк Ярослав Кайлинг (10.17,87).

Бронзовые медали завоевали Евгений Борисов и Ольга Кононова в заезде смешанных парных двоек на 2000 м, показав время 9 минут 16,21 секунды. Первыми стали немцы Юлиане Блаесс и Тино Количер (7.48,15), вторыми стали австрийки Йоханна Бейер и Райнер Пуц (7.57,17).

Этап Кубка мира в Познани завершится в воскресенье, 18 июня.
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