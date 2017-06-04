Белорусский гребец Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на этапе КМ в Белграде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На самой длинной дистанции в 5000 м в байдарке белорус на полторы секунды опередил датчанина Рене Поульсена. Третье место занял француз Сирил Карре.

В первый день финалов этапа Кубка мира, 3 июня, Олег Юреня стал победителем финального заезда на 1000 м, опередив также Рене Поульсена.

В женском одиночном каноэ на 5000 м первой финишной черту пересекла белоруска Ольга Климова, показавшая результат 26 мин. 37,5 сек. Серебряной награды удостоилась Лоренс Винсент-Лапоинт из Канады, третье место заняла Магда Станны из Польши. Белорусский каноист Максим Петров в заключительной программе соревований на 5000 м не финишировал. Не вышла на старт в байдарке-одиночке, заявленная в стартовом протоколе, белоруска Дарья Бойчевская.

Всего белорусская команда по гребле на байдарках и каноэ завоевала в Белграде семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду.