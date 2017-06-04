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4 июня 2017, 21:22 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорусский гребец Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на этапе КМ в Белграде

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гребец Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На самой длинной дистанции в 5000 м в байдарке белорус на полторы секунды опередил датчанина <span class=error>Рене</span> <span class=error>Поульсена</span>. Третье место занял француз <span class=error>Сирил</span> <span class=error>Карре</span>. Увеличить
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На самой длинной дистанции в 5000 м в байдарке белорус на полторы секунды опередил датчанина Рене Поульсена. Третье место занял француз Сирил Карре.

В первый день финалов этапа Кубка мира, 3 июня, Олег Юреня стал победителем финального заезда на 1000 м, опередив также Рене Поульсена.

В женском одиночном каноэ на 5000 м первой финишной черту пересекла белоруска Ольга Климова, показавшая результат 26 мин. 37,5 сек. Серебряной награды удостоилась Лоренс Винсент-Лапоинт из Канады, третье место заняла Магда Станны из Польши. Белорусский каноист Максим Петров в заключительной программе соревований на 5000 м не финишировал. Не вышла на старт в байдарке-одиночке, заявленная в стартовом протоколе, белоруска Дарья Бойчевская.

Всего белорусская команда по гребле на байдарках и каноэ завоевала в Белграде семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в столице Сербии стал проверкой сил для белорусов перед главными стартами сезона — чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (10—17 июля) и мировым форумом гребцов в чешском Рачице (21—28 августа).

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