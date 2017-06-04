Белорусский гребец Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на этапе КМ в Белграде
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гребец Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На самой длинной дистанции в 5000 м в байдарке белорус на полторы секунды опередил датчанина Рене Поульсена. Третье место занял француз Сирил Карре.
В первый день финалов этапа Кубка мира, 3 июня, Олег Юреня стал победителем финального заезда на 1000 м, опередив также Рене Поульсена.
В женском одиночном каноэ на 5000 м первой финишной черту пересекла белоруска Ольга Климова, показавшая результат 26 мин. 37,5 сек. Серебряной награды удостоилась Лоренс
Всего белорусская команда по гребле на байдарках и каноэ завоевала в Белграде семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награду.
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в столице Сербии стал проверкой сил для белорусов перед главными стартами сезона — чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter