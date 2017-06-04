Российский каноист Петров стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в Белграде
Российский каноист Павел Петров занял второе место на дистанции 5000 метров на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.
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В воскресенье Петров в финале показал время 23 минуты 16,170 секунды. Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель — 23.09,490. Третье место занял поляк Матеуш Каминский — 23.41,210.
Этап Кубка мира в Белграде проходил с 1 по 4 июня.
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