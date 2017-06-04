Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/29975464/
4 июня 2017, 21:01 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Российский каноист Петров стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в Белграде

Российский каноист Павел Петров занял второе место на дистанции 5000 метров на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.

Российский каноист Павел <span class=error>Петров</span> занял второе место на дистанции 5000 метров на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье Петров в финале показал время 23 минуты 16,170 секунды. Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель — 23.09,490. Третье место занял поляк Матеуш Каминский — 23.41,210.

Этап Кубка мира в Белграде проходил с 1 по 4 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота