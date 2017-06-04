Белорусские гребцы завоевали две золотые награды в заключительный день этапа КМ в Белграде

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В начале программы решающих заездов белоруски Ольга Климова и Надежда Макарченко продемонстрировали свои спринтерские качества на короткой дистанции 200 м в каноэ и заняли первое место — 45,86 сек. За белорусским дуэтом финишировали канадки Надя Кроссман-Серб и Ханна Макинтош, третьими в итоговом протоколе оказались испанки Адриана Паниагуа и Патрисия Коко.

На высшую ступень пьедестала почета в каноэ-двойке на дистанции 500 м поднялись белоруски Елена Ноздрева и Камила Бобр, показав неплохой результат — 2 мин. 05,38 сек. Второе место занял дуэт из Венгрии Вираг Балла и Киншо Такаш. Бронзовыми призерами стали Ольга Климова и Надежда Макарченко, которые часом ранее победили на 200 м.

Серебряной награды сегодня удостоились Елена Ноздрева в каноэ на 200 м, ее подруга по команде Камила Бобр финишировала четвертой. Второе место также на счету Артема Козыря на дистанции 200 м в каноэ, он уступил только опытному Мартину Фуксе из Чехии. Таким образом на счету белорусов в заключительный день две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Днем ранее белорусская команда по гребле на байдарках и каноэ завоевала три золотых награды. В байдарке-одиночке на 1000 м победил Олег Юреня, Ольга Худенко стала лучшей в гребле на байдарке на 500 м. В каноэ Елена Ноздрева стала первой на дистанции 500 м.

Сегодня в Белграде состоятся заезды на 5000 м у мужчин и женщин в каноэ и байдарке на 5000 м. Беларусь представят каноисты Максим Петров и Ольга Климова, байдарочники Игорь Бойчевский и Дарья Бойчевская.