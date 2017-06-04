Белорусские гребцы завоевали две золотые награды в заключительный день этапа КМ в Белграде
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы завоевали две золотые награды в заключительный день этапа Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В начале программы решающих заездов белоруски Ольга Климова и Надежда Макарченко продемонстрировали свои спринтерские качества на короткой дистанции 200 м в каноэ и заняли первое место — 45,86 сек. За белорусским дуэтом финишировали канадки Надя
На высшую ступень пьедестала почета в
Серебряной награды сегодня удостоились Елена Ноздрева в каноэ на 200 м, ее подруга по команде Камила Бобр финишировала четвертой. Второе место также на счету Артема Козыря на дистанции 200 м в каноэ, он уступил только опытному Мартину Фуксе из Чехии. Таким образом на счету белорусов в заключительный день две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Днем ранее белорусская команда по гребле на байдарках и каноэ завоевала три золотых награды. В
Сегодня в Белграде состоятся заезды на 5000 м у мужчин и женщин в каноэ и байдарке на 5000 м. Беларусь представят каноисты Максим Петров и Ольга Климова, байдарочники Игорь Бойчевский и Дарья Бойчевская.
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в столице Сербии является хорошей проверкой сил для белорусов перед главными стартами сезона — чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (
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