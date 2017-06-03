Три золотые медали завоевали белорусские гребцы в первый день финалов этапа КМ в Белграде
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три золотые медали завоевали белорусские гребцы в первый день финалов третьего этапа Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На одной из самых престижных дистанций 1000 м в
В соревнованиях среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Ольга Худенко, финишировавшая первой на дистанции 500 м в гребле на байдарке. Серебряная награда у Спелы Янич из Словении, бронзы удостоена бельгийка Хермиен Петерс.
Удачно провела гонку в каноэ на 500 м Алена Ноздрева. Белоруска преодолела дистанцию за 2 мин. 05,4 сек., опередив Вираг Баллу из Венгрии и бронзового призера канадку Кэти Винсент.
Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, чего ждать от национальной команды по гребле на байдарках и каноэ в текущем сезоне, депутат Палаты представителей, олимпийский чемпион по гребле в каноэ Александр Богданович выразил мнение, что команде есть еще к чему стремиться. «Сборная в новом олимпийском цикле перестраивается, пробуются различные экипажи. Сейчас, может, лидеры еще не на самом пике формы, но ребята и девчата вместе с тренерским штабом постараются показать максимум своих возможностей. Будем переживать и болеть за них», — сказал Александр Богданович.
Сегодня в Белграде также состоятся предварительные и полуфинальные заезды на других дистанциях. Определенные надежды связываются с наполовину обновленной женской
Первый и второй этап Кубка мира в Португалии и Венгрии, которые состоялись в мае, белорусские гребцы пропускали. Этап Кубка мира в столице Сербии станет хорошей проверкой сил для них перед главными стартами сезона — чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (
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