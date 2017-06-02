Россияне не смогли завоевать медалей во второй день ЧЕ по гребному слалому

В командных соревнованиях женских каноэ-одиночек россиянки показали шестой результат. Золото завоевали британки, серебро у немок, бронза досталась представительницам Германии. В командных соревнованиях каноэ-одиночек среди мужчин россияне показали девятый результат. Первыми стали гребцы из Германии, серебро завоевали словенцы, бронза у итальянцев.

В командных соревнованиях байдарок-одиночек среди мужчин россияне стал пятыми. Первое место заняли чехи, серебро у французов, замкнули тройку поляки. В командном турнире байдарок-одиночек у женщин россиянки также заняли пятое место. Словенки стали первыми, испанки вторыми, француженки третьими.

В личных соревнованиях в мужской каноэ-одиночке россияне Кирилл Сеткин, Николай Шклярук и Анвар Клевлеев не смогли попасть в полуфинал, заняв во втором заезде предварительного этапа 10-е, 17-е и 20-е места соответственно. Не смогли пробиться в ½ финала и российские байдарочницы — Александра Перова стала во втором заезде 10-й, Екатерина Перова — 17-й, а Марта Харитонова — 19-й.