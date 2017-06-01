Национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ выступит на этапе КМ в Белграде
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проведет первый официальный старт в новом сезоне и выступит на третьем этапе Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Программа соревнований откроется 2 июня квалификационными заездами. Главный тренер сборной Владимир Шантарович взял в столицу Сербии ведущих атлетов. В первый день третьего этапа Кубка мира выступят в
Первый и второй этап Кубка мира в Португалии и Венгрии, которые состоялись в мае, белорусские гребцы пропускали. Этап Кубка мира в столице Сербии станет хорошей проверкой сил перед главными стартами сезона — чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (
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