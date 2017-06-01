Национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ выступит на этапе КМ в Белграде

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Программа соревнований откроется 2 июня квалификационными заездами. Главный тренер сборной Владимир Шантарович взял в столицу Сербии ведущих атлетов. В первый день третьего этапа Кубка мира выступят в байдарке-одиночке Олег Юреня, байдарке-двойке Роман Петрушенко и Виталий Белько, в каноэ-двойке Андрей Богданович и Денис Махлай, Ольга Климова и Надежда Макарченко, обладательница премии World Paddle Awards (WPA) в категории наиболее перспективный молодой спортсмен по итогам сезона-2016. Наполовину обновлен состав женской байдарки-четверки. Вместе с бронзовыми призерами в Рио-де-Жанейро Ольгой Худенко и Надеждой Лепешко выступят Софья Юрченко и Дарья Бойчевская. Завершится турнир в Белграде 4 июня.