Свирин: ФГСР пока не может учредить призовые на Большой московской регате

Большая московская регата пройдет на гребном канале «Крылатское» со 2 по 4 июня.

«Основная составляющая, почему не приезжают мировые лидеры к нам — это уровень нашей сборной. Когда мы выйдем на топ-уровень, тогда и лидеры академической гребли будут приезжать на турниры в Россию. Пока мы не можем похвастать высокими результатами во многих классах», — сказал Свирин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».