Свирин: ФГСР пока не может учредить призовые на Большой московской регате
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гребного спорта России (ФГСР) пока не может учредить призовой фонд на Большой московской регате по академической гребле, но постарается решить этот вопрос в ближайшие 4 года, заявил президент ФГСР Алексей Свирин.
Большая московская регата пройдет на гребном канале «Крылатское» со 2 по 4 июня.
«Основная составляющая, почему не приезжают мировые лидеры к нам — это уровень нашей сборной. Когда мы выйдем на
«Плюс немаловажный фактор — призовые. На данный момент мы не можем учредить призовые на Большой московской регате, но мы работаем над этими пунктами. Надеемся решить эти вопросы в ближайшее четырехлетие и привлечь на турнир как спонсоров, так и
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