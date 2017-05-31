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31 мая 2017, 15:55 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Свирин: ФГСР пока не может учредить призовые на Большой московской регате

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гребного спорта России (ФГСР) пока не может учредить призовой фонд на Большой московской регате по академической гребле, но постарается решить этот вопрос в ближайшие 4 года, заявил президент ФГСР Алексей Свирин.

Большая московская регата пройдет на гребном канале «Крылатское» со 2 по 4 июня.

«Основная составляющая, почему не приезжают мировые лидеры к нам — это уровень нашей сборной. Когда мы выйдем на топ-уровень, тогда и лидеры академической гребли будут приезжать на турниры в Россию. Пока мы не можем похвастать высокими результатами во многих классах», — сказал Свирин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Плюс немаловажный фактор — призовые. На данный момент мы не можем учредить призовые на Большой московской регате, но мы работаем над этими пунктами. Надеемся решить эти вопросы в ближайшее четырехлетие и привлечь на турнир как спонсоров, так и топ-спортсменов из других стран», — добавил президент ФГСР.
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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около 500 спортсменов из 12 стран подали заявки для участия в соревнованиях по гребле «Большая московская регата». Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
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