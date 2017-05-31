Около 500 гребцов подали заявки на участие в «Большой московской регате»

«В этом году будут участвовать 12 стран, почти 500 участников уже заявилось на соревнования. Я надеюсь, что борьба будет острой, и победитель определится только на последних метрах дистанции», — сказал Свирин.

«Это международные соревнования, которые входят в календарь международной федерации. Это большие традиции, ни один спортсмен не прошел мимо “Большой московской регаты”, все соревновались. На данный момент турнир потерял свой статус, но мы приложим все усилия, чтобы этот бренд российского и мирового масштаба вышел на тот уровень, который имел в советское время», — добавил глава федерации.

«Большая московская регата» пройдет на гребном канале «Крылатское» в Москве со 2 по 4 июня. В этом году в регате примут участие команды Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии и России.