НОК Беларуси планирует подать иск к ICF с требованием выплат по делу гребцов

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Ранее Национальный олимпийский комитет направил претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Однако 30 мая появилась информация, распространенная сайтом insidethegames.biz, согласно которой руководство ICF не намерено возмещать расходы и моральный ущерб белорусским спортсменам за отстранение от Олимпиады.

НОК направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора’Мы буквально на этой неделе направили претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Теперь ждем ее реакцию, — сказал Анатолий Котов. — Претензия направлена от имени спортсменов и Министерства спорта. НОК здесь выступает организатором процесса.

«Мы будем подавать в суд с требованием выплат, если они не хотят решать мирным путем. Соответствующий иск будет подготовлен достаточно быстро», — отметил генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

НОК планирует отсудить у федерации призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды, — эта сумма колеблется в районе $400−500 тыс.