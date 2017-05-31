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31 мая 2017, 12:37 | Водные: Гребля | БЕЛТА

НОК Беларуси планирует подать иск к ICF с требованием выплат по делу гребцов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси планирует подать иск в суд к Международной федерации каноэ (ICF) с требованием компенсировать все расходы и моральный ущерб в деле отстранения мужской белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ от Олимпийских игр в Рио, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

<em>31 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Национальный олимпийский комитет <span class=error>Беларуси</span> планирует подать иск в суд к Международной федерации каноэ (ICF) с требованием компенсировать все расходы и моральный ущерб в деле отстранения мужской белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ от Олимпийских игр в Рио сообщили <span class=error>БЕЛТА</span> в <span class=error>НОК</span> <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Ранее Национальный олимпийский комитет направил претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Однако 30 мая появилась информация, распространенная сайтом insidethegames.biz, согласно которой руководство ICF не намерено возмещать расходы и моральный ущерб белорусским спортсменам за отстранение от Олимпиады.

НОК направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора’Мы буквально на этой неделе направили претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Теперь ждем ее реакцию, — сказал Анатолий Котов. — Претензия направлена от имени спортсменов и Министерства спорта. НОК здесь выступает организатором процесса.

«Мы будем подавать в суд с требованием выплат, если они не хотят решать мирным путем. Соответствующий иск будет подготовлен достаточно быстро», — отметил генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

НОК планирует отсудить у федерации призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды, — эта сумма колеблется в районе $400−500 тыс.

Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное ICF из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

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Новости Гребли

НОК направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора. Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.
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