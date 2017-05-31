Российские слаломисты начнут борьбу за медали на чемпионате Европы в Словении
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная России по гребному слалому начнет борьбу за медали на чемпионате Европы в Словении.
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В соревнованиях
В соревнованиях
Часть спортсменов отобралась в национальную команду по итогам Кубка России, состоявшегося в Окуловке.
Сохранили тренера после
После неудачного выступления в
Сборная России начала подготовку к сезону еще в декабре прошлого года в Испании, где под руководством главного тренера команды тренировались Екатерина Перова, Мухгалеева, Сабитова, Ильюхина, Эйгель, Сеткин, Маймистов и Никита Губенко. Сборная России в последний раз завоевала медали чемпионата Европы в 2015 году, когда на счету команды была одна бронзовая награда. Всего на мировом первенстве в словенского городе Тацен будет разыграно 10 комплектов наград.
Соревнования пройдут с 31 мая по 4 июня.
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