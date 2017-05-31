Российские слаломисты начнут борьбу за медали на чемпионате Европы в Словении

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В соревнованиях байдарок-одиночек среди мужчин от сборной России на чемпионате выступят финалист Олимпиады в Рио-де-Жанейро Павель Эйгель, Сергей Маймистов и Максим Шабанов. В гребном слаломе на каноэ-одиночках страну представят Кирилл Сеткин, Николай Шклярук, Анвар Клевлеев. В соревнованиях каноэ-двоек на ЧЕ поедут Шклярук и Игорь Михайлов, Дмитрий Азанов и Егор Говер, Вадим Войналович и Алексей Попов.

В соревнованиях байдарок-одиночек среди женщин на турнире выступят участница ОИ-2016 Марта Харитонова, а также Екатерина Перова и Александра Перова. Алсу Миназова, Зульфия Сабитова и Полина Мухгалеева представят сборную в соревнованиях каноэ-одиночек.

Часть спортсменов отобралась в национальную команду по итогам Кубка России, состоявшегося в Окуловке.

Сохранили тренера после Рио-де-Жанейро

После неудачного выступления в Рио-де-Жанейро Федерация гребного слалома России (ФГСР) сохранила руководство организации в лице президента Сергея Папуша и главного тренера команды Жана-Ива Шетана. При Шетане, который работает с российской командой с 2013 года, руководство ФГСР отмечает улучшения в результатах спортсменов.

Сборная России начала подготовку к сезону еще в декабре прошлого года в Испании, где под руководством главного тренера команды тренировались Екатерина Перова, Мухгалеева, Сабитова, Ильюхина, Эйгель, Сеткин, Маймистов и Никита Губенко. Сборная России в последний раз завоевала медали чемпионата Европы в 2015 году, когда на счету команды была одна бронзовая награда. Всего на мировом первенстве в словенского городе Тацен будет разыграно 10 комплектов наград.

Соревнования пройдут с 31 мая по 4 июня.