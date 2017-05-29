Екатерина Карстен завоевала серебряную награду ЧЕ по академической гребле

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Опередить белоруску в решающем заезде одиночных лодок на дистанции 2000 м смогла лишь Виктория Торнлей из Великобритании — 7 мин. 34,23 сек. Екатерина Карстен завоевала серебряную медаль с результатом 7 мин. 34,92 сек. Третьей финишную черту пересекла Аннекатрин Тиле из Германии — 7 мин. 35,79 сек. На первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в Белграде в начале мая Екатерина Карстен остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место.

На третью ступень пьедестала почета континентального форума в Рачице поднялся белорус Станислав Щербаченя, финишировав с результатом 6 мин. 52,99 сек. Победителем финального заезда стал Ондрей Синек из Чехии — 6 мин. 48,13 сек., второе место занял хорватский гребец Дамир Мартин — 6 мин. 50,02 сек.

В финальном заезде восьмерок парных с рулевым белорусская команда в составе Инны Никулиной, Татьяны Пигаревой, Ксении Романовской, Анастасии Семеновой, Маргариты Кречко, Яны Цупы, Дарьи Марченко, Александры Юхнович и рулевой Ярославы Павлович заняла пятое место.

После завершения чемпионата Европы, в ходе которого разыгран 21 комплект наград, мастера академической гребли примут участие в двух этапах Кубка планеты: в июне в Польше и в июле в Швейцарии. Главный старт сезона в академической гребле чемпионат мира пройдет с 23 сентября по 1 октября в Сарасоте (США).