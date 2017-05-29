Самарский гребец Максим Телицын выиграл чемпионат Европы

В чешском городе Рачице завершился чемпионат Европы по академической гребле. В нем принимали участие более 500 спортсменов из 34 стран. В составе сборной РФ золотую медаль завоевал самарец Максим Телицын.

Максим Телицын (воспитанник ШВСМ № 1, тренер — Дмитрий Стрельцов) выступал в четверке без рулевого (легкий вес). Российская команда (Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин, Алексей Викулин) в упорной борьбе за первое место опередила итальянцев на 0,140 секунды. Бронза у чехов. По итогам чемпионата Европы Россия завоевала четыре медали (золото, серебро и две бронзы), став седьмой в общекомандном зачете. Первенствовали итальянские гребцы.

Напомним, что в прошлом году Максим Телицын завоевал именную лицензию на участие в Олимпиаде-2016, но позже самарский спортсмен вместе с партнерами по команде не был допущен к участию в соревнованиях.