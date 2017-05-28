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28 мая 2017, 16:47 | Водные: Гребля | ТАСС

Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по академической гребле

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле, который прошел в чешском Рачице.

В активе российской команды одна золотая одна серебряная и две бронзовые медали. Увеличить
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Российская команда заняла шестое место в медальном зачете. На прошлом чемпионате Европы в 2016 году россияне были 14-е в общем зачете (серебро и две бронзы).

Золото завоевала легковесная четверка без рулевого в составе Александра Чаукина, Максима Телицына, Александра Богдашина и Алексея Викулина.

Никита Болозин и Алексей Кияшко завоевали серебро в заезде легковесных двоек без рулевого. Четверка без рулевого (Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов, Григорий Щулепов) и женская восьмерка с рулевой (Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская, Екатерина Копаева) завоевали бронзовые медали.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Италии, которая завершила турнир с восемью медалями (3 золота, серебро и 4 бронзы).
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Российская женская восьмерка завоевала бронзу чемпионата Европы по академической гребле

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала бронзовые медали в заезде женских восьмерок с рулевой на 2000 метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице.
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