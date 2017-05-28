Российская четверка без рулевого завоевала бронзу на ЧЕ по академической гребле
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов и Григорий Щулепов завоевали бронзовые медали в заезде четверок без рулевого на 2000 метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице.
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Золотые медали завоевали итальянцы, которые преодолели дистанцию 2000 метров за 5 минут и 54,520 секунд. Второе место заняла румынская четверка (+1,55). Россияне проиграли чемпионам 2,34 секунды.
Эта медаль стала второй для российской команды на европейском первенстве. Ранее в воскресенье серебро завоевали Никита Болозин и Алексей Кияшко в заезде легковесных двоек без рулевых на 2000 метров.
Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.
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