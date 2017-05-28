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28 мая 2017, 14:48 | Водные: Гребля | ТАСС

Российская четверка без рулевого завоевала бронзу на ЧЕ по академической гребле

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов и Григорий Щулепов завоевали бронзовые медали в заезде четверок без рулевого на 2000 метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице.

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Золотые медали завоевали итальянцы, которые преодолели дистанцию 2000 метров за 5 минут и 54,520 секунд. Второе место заняла румынская четверка (+1,55). Россияне проиграли чемпионам 2,34 секунды.

Эта медаль стала второй для российской команды на европейском первенстве. Ранее в воскресенье серебро завоевали Никита Болозин и Алексей Кияшко в заезде легковесных двоек без рулевых на 2000 метров.

Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.
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Новости Гребли

Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в Чехии

Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в Чехии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали золотые медали в заезде легковесных четверок без рулевого на 2 тысячи метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице. Россияне преодолели дистанцию за 6 минут 8,09 секунд.
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28 мая

Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в Чехии

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