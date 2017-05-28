Каноисты Штыль, Харченко и Алмакаева завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне россиянин Иван Штыль завоевал бронзовую медаль в заезде на 200 метров в соревнованиях
каноэ-одиночек на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде.
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Победу в заезде одержал литовец Генрикас Жустаутас, который преодолел 200 метров за 38,008 секунды. Вторым финишировал грузин Заза Надирадзе (+0,315). Штыль уступил победителю 0,407 секунды.
Также бронзовая медаль в активе россиянок Дарьи Харченко и Алии Алмакаевой. Они финишировали третьими в заезде на 200 метров среди
Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.
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