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28 мая 2017, 14:20 | Водные: Гребля | ТАСС

Каноисты Штыль, Харченко и Алмакаева завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне россиянин Иван Штыль завоевал бронзовую медаль в заезде на 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде.

Штыль занял третье место в заезде на 200 м в одиночных соревнованиях Харченко и Алмакаева — в <nobr>каноэ-двойках</nobr> на аналогичной дистанции. Увеличить
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Победу в заезде одержал литовец Генрикас Жустаутас, который преодолел 200 метров за 38,008 секунды. Вторым финишировал грузин Заза Надирадзе (+0,315). Штыль уступил победителю 0,407 секунды.

Также бронзовая медаль в активе россиянок Дарьи Харченко и Алии Алмакаевой. Они финишировали третьими в заезде на 200 метров среди каноэ-двоек. Первое место заняли бразильянки Андреа Сантош и Апаресида да Сильва, которые преодолели дистанцию за 44,061 секунды. Вторыми стали канадки Надя Кроссман и Анн-Софи Лавое-Парент (+0,885). Россиянки уступили лидерам 1,038 секунды.

Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.
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