Болозин и Кияшко завоевали серебро на чемпионате Европы по академической гребле

Победили ирландцы Марк О’Донован и Шейн О’Дрисколл, которые преодолели дистанцию за 6 минут и 32,340 секунды. Российская пара уступила им 2,4 секунды. Третьими на финиш пришли итальянцы Джузеппе Ди Маре и Альфонсо Скальцоне (+2,55).

Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.