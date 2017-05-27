Чеботарь/Мелантьев — шестые в заезде каноэ-двоек на 1000 м на этапе КМ в Сегеде
Венгр Балинт Копаш победил в соревнованиях
байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде.
Россиянин Руслан Мамутов показал седьмой результат. Василий Погребан и Юрий Постригай стали десятыми в заезде
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Второй этап. Сегед, Венгрия
Мужчины.
1. Балинт Копаш (Венгрия) — 3.23,921.
2. Фернандо Пимента (Португалия) — 3.24,875.
3. Рой Родригес (Испания) — 3.25,782…
7. Руслан Мамутов (Россия) — 3.31,067.
1. Иниго Пенья / Франсиско Кубелос (Испания) — 3.05,624.
2. Виталий Цуркан / Олег Кухарик (Украина) — 3.06,485.
3. Даниэль Гавел / Якуб Шпикар (Чехия) — 3.09,239…
10. Василий Погребан / Юрий Постригай (Россия) — 3.10,198.
1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.45,624.
2. Исакиаш Куэйрош (Бразилия) — 3.46,424.
3. Томаш Качор (Польша) — 3.47,208.
1. Винсент Сломинский/Матеуш Каминский (Польша) — 3.27,543.
2. Сергей Торрес/Хорхе Энрикес (Куба) — 3.27,958.
3. Петер Кретчмер/Юл Ольтце (Германия) — 3.28,035…
6. Владислав Чеботарь/Виктор Мелантьев (Россия) — 3.29,735.
1. Гийом Ле Фло/Себастьен Жюве (Франция) — 1.28,125.
2. Роберт Ильеш/Тибор Хюфнагель (Венгрия) — 1.28,302.
3. Игорь Трунов/Иван Семыкин (Украина) — 1.28,386.
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