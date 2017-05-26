Одиннадцать экипажей сборной России стартуют на чемпионате Европы по гребле

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В состав мужской команды вошли четверка без рулевого (Григорий Щулепов, Семен Яганов, Александр Страдаев и Даниил Андриенко), четверка парная (Владислав Рябцев, Павел Сорин, Вячеслав Михайлевский, Андрей Потапкин), восьмерка с рулевым (Александр Кулеш, Иван Баландин, Георгий Ефременко, Никита Моргачев, Артем Косов, Александр Корнилов, Александр Стромкин, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин), двойка без рулевого легкого веса (Николай Болозин и Алексей Кияшко), двойка парная легкого веса (Антон Куранов и Назар Лифшиц), четверка без рулевого легкого веса (Алексей Викулин), Александр Чаукин, Александр Богдашин, Максим Телицын).

В женских соревнованиях выступят двойка парная (Александра Смирнова и Мария Поцевич), четверка парная (Екатерина Курочкина, Юлия Волгина, Ольга Халалеева, Екатерина Питиримова), восьмерка с рулевой (Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская, Екатерина Копаева), одиночка легкого веса (Анастасия Лебедева) и двойка парная легкого веса (Диана Степочкина, Анна Блиновских).

Болозин и Кияшко на двойке легкого веса без рулевого в начале мая стали вторыми на стартовом этапе Кубка мира в Белграде, где третье место заняла мужская восьмерка.

Соревнования в Рачице пройдут в течение трех дней, на чемпионате Европы будут разыграны медали в 18 дисциплинах, 14 из которых являются олимпийскими. В чемпионате мира примут участие более 500 спортсменов из 34 стран.

На Олимпиаде выступила четверка

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России выступила в усеченном составе — за различные нарушения антидопинговых правил или несоответствие критериям тестирования Международного олимпийского комитета большинство российских гребцов не были допущены до соревнований. В Рио-де-Жанейро выступила лишь мужская четверка в составе Артема Косова, Никиты Моргачева, Владислава Рябцева и Антона Заруцкого, которая в финале заняла 10-е место.

На прошлогоднем чемпионате Европы в германском Бранденбурге российские гребцы завоевали три медали. Серебро — у мужской восьмерки с рулевым, бронзу выиграла мужская четверка с рулевым и женская восьмерка с рулевой. Два года назад в Познани (Польша) чемпионами Европы стала мужская четверка с рулевым (Рябцев, Сорин, Михайлевский и Сергей Федоровцев) и женская восьмерка с рулевой, из состава которой в Рачице выступят Тиханова и Савкина.