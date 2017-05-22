Две награды завоевали белорусские гребцы на юниорском ЧЕ в Германии
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по гребле академической в немецком Крефельде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Третье место в классе лодок
В решающем заезде восьмерок с рулевым белорусский экипаж в составе Яны Ковшик, Екатерины Шелыковой, Юлии Кругликовой, Евгении Кульбицкой, Екатерины Барановской, Александры Тихоновской, Алены Карпечиной, Юлии Собчук и рулевой Полины Кацевич также занял третье место. Опередили белорусок команды Румынии — первое место — и команда Чехии, поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почета.
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