Две награды завоевали белорусские гребцы на юниорском ЧЕ в Германии

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Третье место в классе лодок двоек-парных заняли Евгений Золотой и Артем Лапутин. Вне конкуренции в финальном заезде был немецкий дуэт Ян Беренд и Симон Шлотт. Второе место заняли бельгийцы Тристан Ванденбуш и Марлон Колпаерт.

В решающем заезде восьмерок с рулевым белорусский экипаж в составе Яны Ковшик, Екатерины Шелыковой, Юлии Кругликовой, Евгении Кульбицкой, Екатерины Барановской, Александры Тихоновской, Алены Карпечиной, Юлии Собчук и рулевой Полины Кацевич также занял третье место. Опередили белорусок команды Румынии — первое место — и команда Чехии, поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почета.