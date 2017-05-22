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22 мая 2017, 11:40 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Две награды завоевали белорусские гребцы на юниорском ЧЕ в Германии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по гребле академической в немецком Крефельде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>22 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Две награды завоевали белорусские атлеты на <span class=error>юниорском</span> чемпионате Европы по гребле академической в немецком Крефельде сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Третье место в классе лодок двоек-парных заняли Евгений Золотой и Артем Лапутин. Вне конкуренции в финальном заезде был немецкий дуэт Ян Беренд и Симон Шлотт. Второе место заняли бельгийцы Тристан Ванденбуш и Марлон Колпаерт.

В решающем заезде восьмерок с рулевым белорусский экипаж в составе Яны Ковшик, Екатерины Шелыковой, Юлии Кругликовой, Евгении Кульбицкой, Екатерины Барановской, Александры Тихоновской, Алены Карпечиной, Юлии Собчук и рулевой Полины Кацевич также занял третье место. Опередили белорусок команды Румынии — первое место — и команда Чехии, поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почета.

В ближайший уик-энд 26—28 мая состоится взрослый чемпионат Европы по академической гребле, который примет чешский город Рачице.

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