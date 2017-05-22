Сборная России по академической гребле завоевала золото и бронзу на ЧЕ среди юниоров
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт. Сборная России по академической гребле завоевала золото и бронзу на чемпионате Европы среди юниоров (спортсмены до 19 лет) в Германии.
Золотую медаль российские гребцы завоевали в классе лодок JM8+ (восьмерка с рулевым). В составе сборной России выступали Денис Рябчук, Алексей Швецов, Сергей Искив, Юрий Гиндич, Иван Трофимов, Артем Греб, Артем Рудниченко, Григорий Горюшин и Илья Попов.
Бронзу в копилку сборной России принесли Юлия Мелешкина, Ольга Иноземцева, Виктория Луганская и Елена Захватова, ставшие третьими в классе JW4x (четверка парная).
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