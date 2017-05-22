Сборная России по академической гребле завоевала золото и бронзу на ЧЕ среди юниоров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гребному слалому во главе с Жан-Ивом Шётаном назвал состав команды, который выступит на чемпионате Европы, трех этапах Кубка мира и первенствах Европы и мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР).