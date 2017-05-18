Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по гребному слалому
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гребному слалому во главе с
Жан-Ивом Шётаном назвал состав команды, который выступит на чемпионате Европы, трех этапах Кубка мира и первенствах Европы и мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР).
В соревнованиях
В соревнованиях
Чемпионат Европы пройдет в Словении с 1 по 6 июня.
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