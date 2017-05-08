Байдарочник Червов и каноист Петров выиграли заезды на 5000 метров на Кубке России

Червов в воскресенье опередил Владислава Литовку и Павла Николаева, а Петров победил ставшего вторым Олега Шуринкина и пришедшего третьим Леонида Тильша. У женщин заезд байдарочниц-одиночек на 5000 метров выиграла Юлиана Салахова, опередив Викторию Адельшинову и Ольгу Самойлову.

Также у мужчин в байдарках золото Кубка России взяли: Виталий Ершов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев и Олег Синявин (четверка, 1000 м), Олег Гусев, Василий Погребан, Юрий Постригай и Ершов (4-ка, 500 м), Постригай и Погребан (двойка, 500 м, 1000 м), Роман Аношкин (500 м, 1000 м), Евгений Луканцов и Олег Гусев/Александр Бирюков и Василий Берендяев (двойка, 200 м), Гусев (200 м).

У женщин в байдарках победили: Варвара Баранова, Анастасия Невская, Инна Никитина и Арина Аношкина (4-ка, 500 м), Елена Анюшина (500 м, 200 м), Анюшина и Кира Степанова (двойка, 500 м, 200 м), Баранова и Никитина (двойка, 1000 м), Вера Собетова (1000 м).

В каноэ у мужчин победителями стали Расул Ишмухамедов, Виктор Мелантьев, Кирилл Шамшурин и Владислав Чеботарь (4-ка, 1000 м), Мелантьев и Иван Штыль (двойка, 500 м), Михаил Карпов (500 м, 200 м), Мелантьев и Чеботарь (двойка, 1000 м), Штыль и Александр Коваленко (двойка, 200 м), Шамшурин (1000 м). У женщин в гребле на каноэ золото Кубка России взяли Олеся Ромасенко и Ирина Андреева (двойка, 500 м, 200 м), а также Ромасенко победила в заездах одиночек на 500 и 200 м.

По итогам соревнований будет сформирована команда для участия во втором и третьем этапах Кубка мира ICF, которые пройдут с 26 по 28 мая в Сегеде (Венгрия) и со 2 по 4 июня в Белграде (Сербия) соответственно.