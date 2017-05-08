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8 мая 2017, 11:52 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорусские гребцы завоевали бронзу на этапе КМ в Белграде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж женской четверки распашной без рулевой занял третье место на первом этапе Кубка мира по академической гребле, который прошел в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорусский экипаж женской четверки распашной без рулевой занял третье место на первом этапе Кубка мира по академической гребле который прошел в Белграде (Сербия) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Белорусская команда, в состав которой вошли Ксения Романовская, Яна Цупа, Инна Никулина, Анастасия Семенова, преодолела дистанцию за 6 мин. 49,40 сек. Быстрее оказались только соперницы из Швейцарии, выигравшие заезд с результатом 6 мин. 35,40 сек., и занявшие второе место польки — 6 мин. 41,53 сек.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен в гонке одиночек стала четвертой — 7 мин. 33,97 сек. Другая белоруска Татьяна Кухта расположилась на 7-й строке итогового протокола. Победила в классе лодок-одиночек Жаннин Гмелин из Швейцарии — 7 мин. 27,88 сек.

В Белграде выступили ведущие атлеты сборной Беларуси по академической гребле, которая ведет подготовку к майскому чемпионату Европы (состоится 26—28 мая в чешской Рачице). Главным же стартом сезона в академической гребле станет чемпионат мира, который пройдет с 24 сентября по 1 октября во Флориде (США).

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