Белорусские гребцы завоевали бронзу на этапе КМ в Белграде
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж женской четверки распашной без рулевой занял третье место на первом этапе Кубка мира по академической гребле, который прошел в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорусская команда, в состав которой вошли Ксения Романовская, Яна Цупа, Инна Никулина, Анастасия Семенова, преодолела дистанцию за 6 мин. 49,40 сек. Быстрее оказались только соперницы из Швейцарии, выигравшие заезд с результатом 6 мин. 35,40 сек., и занявшие второе место польки — 6 мин. 41,53 сек.
Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен в гонке одиночек стала четвертой — 7 мин. 33,97 сек. Другая белоруска Татьяна Кухта расположилась на 7-й строке итогового протокола. Победила в классе
В Белграде выступили ведущие атлеты сборной Беларуси по академической гребле, которая ведет подготовку к майскому чемпионату Европы (состоится
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