Белорусские гребцы завоевали бронзу на этапе КМ в Белграде

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Белорусская команда, в состав которой вошли Ксения Романовская, Яна Цупа, Инна Никулина, Анастасия Семенова, преодолела дистанцию за 6 мин. 49,40 сек. Быстрее оказались только соперницы из Швейцарии, выигравшие заезд с результатом 6 мин. 35,40 сек., и занявшие второе место польки — 6 мин. 41,53 сек.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен в гонке одиночек стала четвертой — 7 мин. 33,97 сек. Другая белоруска Татьяна Кухта расположилась на 7-й строке итогового протокола. Победила в классе лодок-одиночек Жаннин Гмелин из Швейцарии — 7 мин. 27,88 сек.