Постригай и Погребан выиграли соревнования на байдарках-двойках на 500 м в КР
Юрий Постригай и Василий Погребан одержали победу в соревнованиях
байдарок-двоек на дистанции 500 м в Кубке России, проходящем в Краснодаре.
На этой же дистанции в
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар
Мужчины. 500 м.
1. Юрий Постригай/Василий Погребан — 1.34,70.
2. Артем Кузахметов/Виталий Ершов — 1.35,27.
3. Игорь Калашников/Иван Епишин — 1.35,74.
1. Иван Штыль/Виктор Мелантьев — 1.42,50.
2. Михаил Павлов/Павел Петров — 1.42,52.
3. Кирилл Шамшурин/Николай Мелешников — 31.45,80.
Женщины. 500 м.
1. Елена Анюшина/Кира Степанова — 1.45,22.
2. Инна Никитина/Арина Аношкина — 1.46,24.
3. Вера Собетова/Наталья Подольская — 1.46,74.
1. Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.
2. Дарья Харченко/Алия Алмакаева.
3. Мария Казакова/Екатерина Коваленко.
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