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6 мая 2017, 22:39 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Постригай и Погребан выиграли соревнования на байдарках-двойках на 500 м в КР

Юрий Постригай и Василий Погребан одержали победу в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м в Кубке России, проходящем в Краснодаре.

На этой же дистанции в каноэ-двойках первое место завоевали Иван Штыль и Виктор Мелантьев. У женщин в аналогичныхь дисциплинах первенствовали пары Елена Анюшина/Кира Степанова и Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар
Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка.

1. Юрий Постригай/Василий Погребан — 1.34,70.
2. Артем Кузахметов/Виталий Ершов — 1.35,27.
3. Игорь Калашников/Иван Епишин — 1.35,74.

Каноэ-двойка.

1. Иван Штыль/Виктор Мелантьев — 1.42,50.
2. Михаил Павлов/Павел Петров — 1.42,52.
3. Кирилл Шамшурин/Николай Мелешников — 31.45,80.

Женщины. 500 м. Байдарка-двойка.

1. Елена Анюшина/Кира Степанова — 1.45,22.
2. Инна Никитина/Арина Аношкина — 1.46,24.
3. Вера Собетова/Наталья Подольская — 1.46,74.

Каноэ-двойка.

1. Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.
2. Дарья Харченко/Алия Алмакаева.
3. Мария Казакова/Екатерина Коваленко.
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