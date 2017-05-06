Постригай и Погребан выиграли соревнования на байдарках-двойках на 500 м в КР

На этой же дистанции в каноэ-двойках первое место завоевали Иван Штыль и Виктор Мелантьев. У женщин в аналогичныхь дисциплинах первенствовали пары Елена Анюшина/Кира Степанова и Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар

Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка.

1. Юрий Постригай/Василий Погребан — 1.34,70.

2. Артем Кузахметов/Виталий Ершов — 1.35,27.

3. Игорь Калашников/Иван Епишин — 1.35,74.

Каноэ-двойка.

1. Иван Штыль/Виктор Мелантьев — 1.42,50.

2. Михаил Павлов/Павел Петров — 1.42,52.

3. Кирилл Шамшурин/Николай Мелешников — 31.45,80.

Женщины. 500 м. Байдарка-двойка.

1. Елена Анюшина/Кира Степанова — 1.45,22.

2. Инна Никитина/Арина Аношкина — 1.46,24.

3. Вера Собетова/Наталья Подольская — 1.46,74.

Каноэ-двойка.

1. Олеся Ромасенко/Ирина Андреева.

2. Дарья Харченко/Алия Алмакаева.

3. Мария Казакова/Екатерина Коваленко.