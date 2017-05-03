Десять гребцов РФ, не допущенных к участию в ОИ-2016, выступят на чемпионате Европы
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Десять россиян, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро, выйдут на старт чемпионата Европы по академической гребле, который пройдет в чешском Рачице. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гребного спорта России (ФГСР).
Всего в состав сборной России на турнир в Чехии вошли 49 спортсменов, которые будут выступать в 11 классах. Десяти российским гребцам из этого списка по разным причинам (наличие старых допинговых историй у того или иного спортсмена, либо недостаточное количество сданных
Участнику чемпионата Европы Ивану Подшивалову (восьмерка) Международная федерация гребного спорта (FISA) также запретила выступать в Рио-2016, однако Спортивный арбитражный суд впоследствии аннулировал этот запрет. Тем не менее спортсмен был вынужден пропустить главный старт четырехлетия, так как все экипажи были на тот момент уже сформированы.
В чемпионате Европы примут участие все четыре российских гребца, которые выступили на Олимпиаде-2016 — Владислав Рябцев (четверка без рулевого), Антон Заруцкий, Никита Моргачев и Артем Косов (все — восьмерка), которые в заезде четверок на Олимпийских играх заняли четвертое место в финале Б.
Александр Чаукин (четверка без рулевого), Георгий Ефременко (восьмерка) летом прошлого года не получали от FISA никаких запретов на участие в ОИ-2016, однако не смогли выступить в Рио
Чемпионат Европы в чешском Рачице пройдет с 26 по 28 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter