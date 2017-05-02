Скончался чемпион ОИ-1972 по гребле на каноэ Юрий Лобанов
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Лобанов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
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Он завоевал золото Игр 1972 года в Мюнхене в соревновании
Лобанов является восьмикратным чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
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