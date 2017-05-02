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2 мая 2017, 16:31 | Водные: Гребля | ТАСС

Скончался чемпион ОИ-1972 по гребле на каноэ Юрий Лобанов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Лобанов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Скончался чемпион ОИ-1972 по гребле на каноэ Юрий Лобанов - Фото Увеличить
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Он завоевал золото Игр 1972 года в Мюнхене в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 м. На Играх-1980 в Москве он завоевал бронзу в аналогичной дисциплине.

Лобанов является восьмикратным чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
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