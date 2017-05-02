Скончался чемпион ОИ-1972 по гребле на каноэ Юрий Лобанов

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Он завоевал золото Игр 1972 года в Мюнхене в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 м. На Играх-1980 в Москве он завоевал бронзу в аналогичной дисциплине.

Лобанов является восьмикратным чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.