ФГСР совместно с РУСАДА 15 апреля проведет антидопинговый семинар

«Семинар состоится 15 апреля, на нем будут присутствовать спортсмены, руководство федерации и человек от РУСАДА. Тема семинара — допинг», — говорится в сообщении.

В Казани с 13 по 17 апреля пройдет регата на призы олимпийских чемпионов разных лет.