ФГСР совместно с РУСАДА 15 апреля проведет антидопинговый семинар
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Казани проведет семинар для спортсменов, мероприятие запланировано на 15 апреля. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ФГСР.
«Семинар состоится 15 апреля, на нем будут присутствовать спортсмены, руководство федерации и человек от РУСАДА. Тема семинара — допинг», — говорится в сообщении.
В Казани с 13 по 17 апреля пройдет регата на призы олимпийских чемпионов разных лет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter