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12 апреля 2017, 14:45 | Водные: Гребля | ТАСС

ФГСР совместно с РУСАДА 15 апреля проведет антидопинговый семинар

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Казани проведет семинар для спортсменов, мероприятие запланировано на 15 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФГСР.

«Семинар состоится 15 апреля, на нем будут присутствовать спортсмены, руководство федерации и человек от РУСАДА. Тема семинара — допинг», — говорится в сообщении.

В Казани с 13 по 17 апреля пройдет регата на призы олимпийских чемпионов разных лет.
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