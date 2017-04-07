В Воронеже ко Дню города и Дню ВМФ пройдут регаты по гребле

В Воронеже пройдут регаты по гребле на лодках «Дракон», рассказал руководитель управления физкультуры и спорта области Владимир Кадурин на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в четверг, 6 апреля. В состязании поучаствуют команды студентов и рабочих предприятий.

Речь идет о двух регатах, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства. Первое соревнование запланировали на 25 июля — в День Военно-Морского флота. Второе соревнование проведут ко Дню города — в сентябре.

Дата празднования дня города — третья суббота сентября — закреплена в уставе Воронежа. Но депутаты Воронежской гордумы предложили внести поправки в городской устав, которые позволят парламентариям назначать дату празднования на свое усмотрение. Поправки должны пройти процедуру публичных слушаний — они состоятся 27 апреля.