Александр Дьяченко: Пока не решил, буду ли требовать компенсации за пропуск Олимпиады

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— В конце прошлой недели Международная федерация на основании решения собственной антидопинговой комиссии сняла с вас все обвинения. Насколько неожиданным для вас стало такое полное оправдание?

— Безусловно, я надеялся, что обвинения будут сняты. Был определенный оптимизм, который основывался на разговорах с адвокатом. Тот изначально говорил, что у нас есть основания рассчитывать именно на такое завершение дела.

— Теперь самый интересный вопрос: будете ли вы добиваться от федерации и Международного олимпийского комитета материальной компенсации за пропуск Игр в Рио?

— Пока я не готов сказать ничего определенного, мне нужно посоветоваться с адвокатом. Когда обращался с иском, мне важнее всего было получить право выступать. И я его добился, могу выходить на старт хоть с завтрашнего дня. По поводу дальнейших шагов, еще нужно хорошо подумать.

МОЕ ИМЯ УПОМИНАЛОСЬ В КАКОЙ-ТО ПЕРЕПИСКЕ

— Вы пытались добиться права выступать в Рио еще через Спортивный арбитражный суд, но тогда вам отказали. Что изменилось за полгода, прошедших после Игр?

— Дело в том, что CAS рассматривал дело несколько в другом свете. По решению МОК Россия получила право выступить на Играх под своим флагом, но в урезанном составе. Международная федерация своим решением не допустила до Игр сразу нескольких спортсменов из нашей команды. На каком основании — мы сами тогда не поняли, есть ощущение, что просто убирали самых сильных. Мое имя вроде бы упоминалось в какой-то переписке, и все. Но CAS посчитал, что по правилам федерация могла принять такое решение, и оставил его в силе. И теперь вот мы добились от федерации, что никаких оснований отстранять меня и других ребят у них не было.

— Ваши интересы защищал швейцарские адвокаты. Как вышли на этих специалистов?

— Тут я хочу поблагодарить нашу национальную федерацию, которая оперативно сработала и помогла нам выйти на этих юристов. Мы ощущали большую поддержку с их стороны.

— Чтобы получить допуск к международным соревнованиям, вам теперь нужно сдать минимум две внесоревновательные пробы, начиная с января 2017 года. Это условие уже выполнено?

— Да, в этом году ко мне уже дважды приезжали офицеры допинг-контроля. Хотя это правило меня несколько удивляет: а что, например, делать, если бы не приехали? Я не против тестов, но выступаю за то, чтобы ко всем спортсменам из любой страны применялись одинаковые правила. Было бы логично, если бы наши соперники тоже допускались к стартам по этим же правилам. А иначе, как быть, если человек, например, честно прошел все отборы внутри страны, отобрался на какой-то турнир, а потом не имеет права туда ехать, только потому, что у него нет достаточного количества тестов? Это же не его вина, он как спортсмен сделал все, что от него зависело.

РАССЧИТЫВАЛИ В РИО ВЗЯТЬ МЕДАЛЬ

— Как воспринял всю эту ситуацию ваш напарник Юрий Постригай, который вообще, получается, ни за что остался без Олимпиады в Рио?

— Конечно, Юре было сложно. Мы действительно много тренировались перед этой Олимпиадой, были в хорошей форме и рассчитывали на медаль. На мой взгляд, ему теперь стоит посоветоваться с юристами и понять, возможно ли тут что-то предпринять с этой точки зрения.

— Вы вообще смотрели Олимпиаду в Рио по телевизору — или это было уже слишком?

— Почти не смотрел. Посмотрел потом заезды в записи, но особого удовольствия не получил. Там, например, последний раз была в программе наша дистанция 200 метров — больше ее на Олимпийских играх не будет….

— Я правильно понимаю, что возраст и амбиции позволяют вам готовиться и к следующей Олимпиаде в 2020 в Токио?