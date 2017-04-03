Александр Дьяченко: Пока не решил, буду ли требовать компенсации за пропуск Олимпиады
Олимпийский чемпион в гребле на
каноэ-двойке Александр Дьяченко рассказал о том, как ему удалось оправдаться после обвинений в докладе Макларена и получить от своей Международной федерации разрешение снова выступать.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В конце прошлой недели Международная федерация на основании решения собственной антидопинговой комиссии сняла с вас все обвинения. Насколько неожиданным для вас стало такое полное оправдание?
— Безусловно, я надеялся, что обвинения будут сняты. Был определенный оптимизм, который основывался на разговорах с адвокатом. Тот изначально говорил, что у нас есть основания рассчитывать именно на такое завершение дела.
— Теперь самый интересный вопрос: будете ли вы добиваться от федерации и Международного олимпийского комитета материальной компенсации за пропуск Игр в Рио?
— Пока я не готов сказать ничего определенного, мне нужно посоветоваться с адвокатом. Когда обращался с иском, мне важнее всего было получить право выступать. И я его добился, могу выходить на старт хоть с завтрашнего дня. По поводу дальнейших шагов, еще нужно хорошо подумать.
МОЕ ИМЯ УПОМИНАЛОСЬ В
— Вы пытались добиться права выступать в Рио еще через Спортивный арбитражный суд, но тогда вам отказали. Что изменилось за полгода, прошедших после Игр?
— Дело в том, что CAS рассматривал дело несколько в другом свете. По решению МОК Россия получила право выступить на Играх под своим флагом, но в урезанном составе. Международная федерация своим решением не допустила до Игр сразу нескольких спортсменов из нашей команды. На каком основании — мы сами тогда не поняли, есть ощущение, что просто убирали самых сильных. Мое имя вроде бы упоминалось в
— Ваши интересы защищал швейцарские адвокаты. Как вышли на этих специалистов?
— Тут я хочу поблагодарить нашу национальную федерацию, которая оперативно сработала и помогла нам выйти на этих юристов. Мы ощущали большую поддержку с их стороны.
— Чтобы получить допуск к международным соревнованиям, вам теперь нужно сдать минимум две внесоревновательные пробы, начиная с января 2017 года. Это условие уже выполнено?
— Да, в этом году ко мне уже дважды приезжали офицеры
РАССЧИТЫВАЛИ В РИО ВЗЯТЬ МЕДАЛЬ
— Как воспринял всю эту ситуацию ваш напарник Юрий Постригай, который вообще, получается, ни за что остался без Олимпиады в Рио?
— Конечно, Юре было сложно. Мы действительно много тренировались перед этой Олимпиадой, были в хорошей форме и рассчитывали на медаль. На мой взгляд, ему теперь стоит посоветоваться с юристами и понять, возможно ли тут
— Вы вообще смотрели Олимпиаду в Рио по телевизору — или это было уже слишком?
— Почти не смотрел. Посмотрел потом заезды в записи, но особого удовольствия не получил. Там, например, последний раз была в программе наша дистанция 200 метров — больше ее на Олимпийских играх не будет….
— Я правильно понимаю, что возраст и амбиции позволяют вам готовиться и к следующей Олимпиаде в 2020 в Токио?
— Хотелось бы, но загадывать сложно. Пока все планы связаны только с ближайшим сезоном. Будут
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