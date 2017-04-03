Дьяченко: Критерии допуска гребцов РФ — это политика двойных стандартов
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Введение дополнительных критериев допуска российских гребцов для участия в международных турнирах можно охарактеризовать как политику двойных стандартов, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион Олимпийских игр 2012 года российский байдарочник Александр Дьяченко.
Международная федерация каноэ (ICF) 31 марта сняла отстранение с девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады-2016 в
Позднее ICF объявила о дополнительных критериях допуска российских гребцов к международным стартам. Каждый спортсмен (основной, молодежный, юношеский составы сборных команд России), отобравшийся для участия в международных соревнованиях, должен быть протестирован на допинг минимум два раза, начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней, а анализ
«Это политика двойных стандартов, — сказал Дьяченко, комментируя критерии допуска. — ICF сама же признала, что у нее нет доказательств вины российских гребцов. Но тут же ввела
«Когда говорят, что в принятии подобных решений нет политического влияния, я не верю. Все это подогревается с точки зрения того, что происходит вокруг российского спорта. Но вся эта атмосфера, эти ограничения должны только сильнее объединить нашу сборную, наших спортсменов. Мы пройдем сквозь тернии и будем выступать на хорошем уровне», — добавил собеседник агентства.
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