Международная федерация каноэ (ICF) 31 марта сняла отстранение с девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, российских гребцов, включая Дьяченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA.

Позднее ICF объявила о дополнительных критериях допуска российских гребцов к международным стартам. Каждый спортсмен (основной, молодежный, юношеский составы сборных команд России), отобравшийся для участия в международных соревнованиях, должен быть протестирован на допинг минимум два раза, начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней, а анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями WADA, расположенными вне территории Российской Федерации.

«Это политика двойных стандартов, — сказал Дьяченко, комментируя критерии допуска. — ICF сама же признала, что у нее нет доказательств вины российских гребцов. Но тут же ввела какие-то ограничения, дополнительные критерии допуска только для нас. Я этого не понимаю. Почему мы находимся в условиях хуже, чем спортсмены из других стран? Никакой другой стране такие условия не были поставлены».

«Когда говорят, что в принятии подобных решений нет политического влияния, я не верю. Все это подогревается с точки зрения того, что происходит вокруг российского спорта. Но вся эта атмосфера, эти ограничения должны только сильнее объединить нашу сборную, наших спортсменов. Мы пройдем сквозь тернии и будем выступать на хорошем уровне», — добавил собеседник агентства.