Российский байдарочник Дьяченко после снятия отстранения выступит на КР в мае
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Чемпион Олимпийских игр 2012 года российский байдарочник Александр Дьяченко, с которого было снято временное отстранение от участия в международных стартах, сообщил агентству «Р-Спорт», что планирует выступить на Кубке России в мае.
Международная федерация каноэ (ICF) 31 марта сняла отстранение с девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады-2016 в
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, который является отборочным турниром для участия в этапах Кубка мира, пройдет
«Основной старт для меня — это Кубок России в мае. На Кубке я точно выступлю, это отбор на международные старты. С тренерами обговариваю участие в других соревнованиях. По поводу всероссийских соревнований я еще не решил. Там будут гонки только в одиночках — на дистанциях 2000, 1000 и 200 метров. Пока под вопросом мое участие в этом турнире, так как я приболел недавно. Возможно, и выступлю. Что касается ближайшего чемпионата России, то он пройдет в неолимпийских дисциплинах на дистанции 2000 метров. Для меня неактуальна эта дистанция, она чересчур длинная», — сказал Дьяченко.
До Кубка России в Краснодаре
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