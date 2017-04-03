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3 апреля 2017, 10:10 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Российский байдарочник Дьяченко после снятия отстранения выступит на КР в мае

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Чемпион Олимпийских игр 2012 года российский байдарочник Александр Дьяченко, с которого было снято временное отстранение от участия в международных стартах, сообщил агентству «Р-Спорт», что планирует выступить на Кубке России в мае.

Международная федерация каноэ (ICF) 31 марта сняла отстранение с девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, российских гребцов, включая Дьяченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA.

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, который является отборочным турниром для участия в этапах Кубка мира, пройдет 2—7 мая в Краснодаре.

«Основной старт для меня — это Кубок России в мае. На Кубке я точно выступлю, это отбор на международные старты. С тренерами обговариваю участие в других соревнованиях. По поводу всероссийских соревнований я еще не решил. Там будут гонки только в одиночках — на дистанциях 2000, 1000 и 200 метров. Пока под вопросом мое участие в этом турнире, так как я приболел недавно. Возможно, и выступлю. Что касается ближайшего чемпионата России, то он пройдет в неолимпийских дисциплинах на дистанции 2000 метров. Для меня неактуальна эта дистанция, она чересчур длинная», — сказал Дьяченко.

До Кубка России в Краснодаре 7—11 апреля пройдут чемпионат России и всероссийские соревнования, которые не влияют на отбор в состав сборной России на ближайшие международные старты.
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Дьяченко: Критерии допуска гребцов РФ — это политика двойных стандартов

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Введение дополнительных критериев допуска российских гребцов для участия в международных турнирах можно охарактеризовать как политику двойных стандартов, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион Олимпийских игр 2012 года российский байдарочник Александр Дьяченко.
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