Российский байдарочник Дьяченко после снятия отстранения выступит на КР в мае

Международная федерация каноэ (ICF) 31 марта сняла отстранение с девяти российских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. ICF в конце июля 2016 года отстранила от участия в международных соревнованиях, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, российских гребцов, включая Дьяченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA.

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, который является отборочным турниром для участия в этапах Кубка мира, пройдет 2—7 мая в Краснодаре.

«Основной старт для меня — это Кубок России в мае. На Кубке я точно выступлю, это отбор на международные старты. С тренерами обговариваю участие в других соревнованиях. По поводу всероссийских соревнований я еще не решил. Там будут гонки только в одиночках — на дистанциях 2000, 1000 и 200 метров. Пока под вопросом мое участие в этом турнире, так как я приболел недавно. Возможно, и выступлю. Что касается ближайшего чемпионата России, то он пройдет в неолимпийских дисциплинах на дистанции 2000 метров. Для меня неактуальна эта дистанция, она чересчур длинная», — сказал Дьяченко.