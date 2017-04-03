Гребцы Оксфорда одержали 80-ю победу над Кембриджем в университетской гонке

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Один раз — в 1877 году — была зафиксирована ничья. Соревнования между университетами в мужских гонках проводятся с 1829 года. Оксфорд одержал четвертую победу за последние пять лет.

Впрочем, Кембриджу в воскресенье удалось первенствовать в женских гонках и довести общее число побед в этом виде программы до 42 против 30 у Оксфорда.

Победители в мужской гонке (Оксфорд) преодолели дистанцию 6,8 км между лондонскими мостами Патни и Чизик за 16 минут 59 секунд, в женской (Кембридж) — за 18 минут 33 секунды. Стоит отметить, что на этом маршруте участники гонки движутся против течения Темзы.

Проведению нынешних состязаний чуть было не помешал казус: в субботу один из прохожих увидел в водах Темзы буквально в нескольких метрах от места старта гонки возле моста Патни странное устройство и проинформировал об этом полицию. Вызванная бригада экспертов из числа морских пехотинцев изучила предмет и установила, что это — неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Однако достать бомбу специалисты не смогли, сославшись на необходимость дождаться отлива, ведь уровень воды в реке существенно меняется в зависимости от морских приливов и отливов в эстуарии впадающей в Северное море Темзы. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что опасности для гребцов объект не представляет, а потому заезды отменять не стали.